طاقم حكام مصري يدير افتتاح كأس إفريقيا

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قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة لقاء افتتاح النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023 بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو، السبت.
يضم الطاقم أمين عمر حكما للساحة، ويعاونه كل من محمود أبوالرجال مساعدا أول وأحمد حسام طه مساعدا ثانيا ومحمد معروف حكما رابعا ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو (فار)، ومحمود البنا حكم فيديو مساعد.
يذكر أن المباراة ستقام على ملعب "الحسن واتارا" بمدينة أبيدجان ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضا منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية.
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