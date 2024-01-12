لاعب سوريا: الفوز على أوزبكستان مفتاح التأهل إلى الدور المقبل

قال عمار رمضان لاعب المنتخب السوري إن الفوز على أوزبكستان في مستهل مشوار فريقه بكأس أمم آسيا 2023 التي تنطلق يوم الجمعة في قطر، سيكون بمثابة بداية طريق فريقه نحو التأهل لدور الستة عشر.

ويلتقي المنتخب السوري مع نظيره الأوزبكي يوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية للبطولة، والتي تضم أيضا منتخبا أستراليا والهند.

وقال رمضان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، إن البطولة مهمة لجميع المنتخبات الآسيوية، مشيرا إلى أن هدف فريقه هو تحقيق نتيجة إيجابية ومن ثم التفكير في المواجهتين المتبقيتين للفريق.

وأضاف أن منتخب بلاده حقق نتائج متذبذبة في الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه وزملاءه يسعون إلى تصحيح الأوضاع من خلال مشاركتهم في البطولة الآسيوية.

من جانبه أكد جلال الدين ماشاريبوف، لاعب المنتخب الأوزبكي، جاهزية فريقه لخوض مباراة سوريا.

وأضاف أن هدف فريقه لا يرتكز فقط على الفوز في المباراة الأولى، بل يمتد كذلك لتقديم أداء جيد في البطولة والذهاب بعيدا في منافساتها.

وقارن ماشاريبوف بين التشكيل الحالي للفريق ونسخة عام 2019 في الإمارات، مؤكدا أن الفريق الحالي اكتسب خبرة كبيرة بجانب انضمام بعض العناصر الشابة إليه.

وتابع أن هناك العديد من اللاعبين يشاركون للمرة الأولى في البطولة، لكنه أشار إلى أن هؤلاء اللاعبين لديهم دراية كبيرة بالأجواء خاصة مع مشاركاتهم المتعددة في دوري أبطال آسيا. وتستمر منافسات كأس أمم آسيا في قطر حتى يوم العاشر من فبراير المقبل.