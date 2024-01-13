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روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحافي يوم السبت

فيتوريا يحذر: مصر تخوض البطولات للفوز بالألقاب

أبيدجان - رويترز
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وصف البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، يوم السبت، منتخب موزمبيق "بالفريق الرائع" مؤكدا أن فريقه يسعى دائما للفوز بالبطولات قبل انطلاق مشواره في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وقال فيتوريا للصحفيين قبل افتتاح منتخب مصر لمشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة موزمبيق، يوم الأحد: نخوض البطولات لتحقيق الألقاب، ونعمل بجد في جميع المباريات والبطولات. مستعدون للبطولة.موزمبيق فريق رائع ولكن كما قلت نلعب للفوز دائما نحترم جميع المنتخبات. أعرف أن المباراة الأولى وضربة البداية مهمة للغاية، وطموحاتنا كبيرة فى هذه البطولة.

وأكد فيتوريا أن منتخب مصر يملك لاعبين كبارا جاهزين للمشاركة وأن هناك منافسة قوية بينهم.

وقال المدرب البرتغالي في حديثه عن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر "لاعب كبير ووجوده إضافة كبيرة لنا بكل تأكيد".

ويلعب منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم الإفريقية (سبعة ألقاب)، منافسات النسخة الحالية ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا غانا والرأس الأخضر.

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