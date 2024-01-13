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من لقاء سوريا وأوزبكستان

كأس آسيا.. سوريا تتعادل مع أوزبكستان

الدوحة - رويترز
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فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة سوريا وأوزبكستان التي أقيمت، يوم السبت، على استاد جاسم بن حمد في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وبدأ المنتخب السوري المباراة بقوة في الدقائق بحثا عن هدف أول، وتمكن من تهديد مرمى أوزبكستان في أكثر من مناسبة لكن دون هز شباك أوتكير يوسوبوف.

وحاول منتخب أوزبكستان هو الآخر تهديد مرمى أحمد مدنية حارس سوريا، وكاد يتمكن من تسجيل هدف في أكثر من مناسبة لولا يقظة الدفاع.

وجاء التعادل ليمنح نقطة لكل فريق، مما ضمن صدارة المجموعة الثانية لأستراليا بعد نهاية الجولة الأولى، بعد فوزها على الهند 2-صفر في وقت سابق.

ويتصدر منتخب أستراليا ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ويأتي خلفه منتخبا سوريا وأوزبكستان بنقطة لكل منهما، ويتذيل منتخب الهند ترتيب المجموعة دون رصيد.

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