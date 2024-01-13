ماردكيان لاعب سوريا السابق: تمنيت إبقاء السومة في المنتخب

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تمنى الدولي السوري السابق ماردك ماردكيان لو أن الأرجنتيني هكتور كوبر مدرب المنتخب أبقى على عمر السومة القائد السابق ضمن قائمة الفريق المشاركة في كأس آسيا بدلا من استبعاده.
وفي لقاء مع "في المرمى" أوضح: تمنيت أن كوبر أبقى على عمر السومة قائدا للمنتخب في كأس آسيا لأن الفريق بحاجة إلى عنصر الخبرة، والمدرب ليس من النوع الذي يناقش أفكاره مع اللاعبين بل فقط يوجهنا.
وأضاف: الجماهير السورية متشائمة وأنا أشعر بالتفاؤل على العكس، وفي المواجهة أمام أوزبكستان متخوف فقط من اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمرة الأولى.
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