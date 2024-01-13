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مصطفى محمد وأوناحي

نجم مصر يرد بـ "سخرية" على تصريحات لاعب المغرب

العربية.نت
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رد مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، على تصريحات عز الدين أوناحي، لاعب المغرب، الذي ذكر أن البطل التاريخي لإفريقيا لا يقدم مباريات رائعة، لكنه يستطيع إدارة اللقاءات.

وكان أوناحي قد ذكر في تصريحات صحافية سابقة: منتخب مصر، لا يقدم مباريات رائعة، لكنه يعرف كيفية إدارة المباريات، بإمكانهم تسجيل هدف من ركلة ثابتة، ثم يسقط اللاعبون يمينا ويسارا.

وتعليقا على تصريحات نجم المنتخب المغربي، قال مصطفى محمد في مؤتمر صحافي، يوم السبت، قبل مباراة منتخب بلاده أمام موزمبيق: لم أسمع ما قاله، لكن لدينا 7 بطولات ونريد الفوز باللقب الثامن، إذا قال ذلك يتعين عليه فعل ما نقوم به للفوز بالبطولات.

ويفتتح منتخب مصر، يوم الأحد، مشواره في بطولة كأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، بمواجهة موزمبيق، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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