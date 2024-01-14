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بيتزي مدرب البحرين

بيتزي: تجربتي مع السعودية مختلفة عن البحرين

الدوحة - د ب أ
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أكد خوان أنطونيو بيتزي مدرب البحرين ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز أمام كوريا الجنوبية في افتتاح مباريات الفريقين في كأس آسيا لكرة القدم، يوم الاثنين. وأشار إلى أن تجربته الحالية تختلف عن فترته مع المنتخب السعودي.

ويستهل منتخب البحرين مشواره في كاس آسيا المقامة في قطر بمواجهة كوريا الجنوبية ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا ماليزيا والأردن.

وأبلغ بيتزي مؤتمرا صحفيا، يوم الأحد: سنواجه منتخبا من أفضل المنتخبات، يملكون لاعبين في أفضل البطولات المحلية، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا لتقليل خطورتهم. متفائلون بتحقيق الفوز في المباراة الأولى. كوريا الجنوبية لديها لاعبين أصحاب قدرات فردية مميزة، لكننا نملك لاعبين يملكون قدرات فردية رائعة أيضا. إذا أردنا منافسة كوريا الجنوبية علينا تقديم كل ما لدينا في المباراة.

وبسؤاله عن الفارق بين تجربته مع السعودية في كأس آسيا 2019 وتجربته الحالية مع البحرين، أجاب المدرب الأرجنتيني: حين خضت كأس آسيا مع السعودية كنت مدربا للمنتخب منذ كأس العالم 2018. عملت مع لاعبي السعودية عاما كاملا قبل كأس آسيا، بينما كانت استعداداتنا الحالية مع البحرين قصيرة لكنني تعرفت على اللاعبين بشكل جيد.

وقاد بيتزي السعودية في كأس آسيا 2019 والتي ودع فيها المسابقة من دور الستة عشر بالخسارة 1-صفر على يد اليابان.

وتابع بيتزي: نملك الطموح ونريد أن نسير خطوة بخطوة لتحقيق هدفنا. التأهل لدور الستة عشر هدفنا الحالي.

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