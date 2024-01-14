كأس آسيا.. الإمارات تضرب هونغ كونغ

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استهل المنتخب الإماراتي مشواره في بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، بالفوز على هونغ كونغ 3-1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بالبطولة.
وتقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة 34 عن طريق سلطان الأميري من ضربة جزاء، قبل أن يدرك منتخب هونغ كونغ التعادل عن طريق فيليب تشن في الدقيقة 49.
وفي الدقيقة 52 سجل زايد سلطان الهدف الثاني للمنتخب الإماراتي، فيما سجل يحيى الغساني الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وتقام مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة ذاتها، في وقت لاحق من يوم الأحد، وتجمع منتخبي فلسطين وإيران.
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