كأس إفريقيا.. مصر تتعادل بشق الأنفس مع موزمبيق

دفع منتخب مصر ثمن تهاونه وفرط في تحقيق انتصار سهل كان في متناوله، ليتعادل بصعوبة بالغة 2-2 مع منتخب موزمبيق في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وافتتح منتخب مصر التسجيل مبكرا عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، التي جرت في مدينة أبيدجان، قبل أن يقلب المنتخب الموزمبيقي الطاولة في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين، مستغلا البطء في أداء لاعبي منتخب الفراعنة وابتعادهم كثيرا عن مستواهم المعتاد.

وأحرز ويتينيس جواو هدف التعادل لمنتخب موزمبيق في الدقيقة 55، قبل أن يضيف سلسيو بواكي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز المنتخب الموزمبيقي، أحرز محمد صلاح هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء، ليحرم نجم ليفربول الإنجليزي المنتخب الملقب بـ(الأفاعي السوداء) من تحقيق انتصار تاريخي على منتخب مصر، وصيف النسخة الماضية للمسابقة، التي أقيمت في الكاميرون، والذي يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالمسابقة برصيد 7 ألقاب.

وكان منتخب مصر انتصر في جميع مبارياته الخمس السابقة التي جمعته بمنتخب موزمبيق، الذي لم يتمكن خلالها من إحراز أي هدف، بمختلف المسابقات، قبل أن يحصد تعادله الأول مع منتخب الفراعنة.

وبذلك، حصل كلا المنتخبين على أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي غانا والرأس الأخضر (كاب فيردي)، اللذين يلعبان في وقت لاحق بنفس الجولة.