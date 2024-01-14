محرز: هدفنا تجاوز مرحلة المجموعات

أكد رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم، أن فريقه يسير خطوة بخطوة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وأشار محرز إلى أن منتخب (محاربو الصحراء) لا ينظر إلى ما هو أبعد من الدور الأول في البطولة القارية.

ويلعب منتخب الجزائر، الذي توج بأمم إفريقيا عامي 1990 و2019، في المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات في النسخة الحالية للمسابقة، برفقة منتخبات أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.

وقال محرز في مؤتمر صحفي، يوم الأحد، إن الأهم لديهم حاليا هو الفوز في المباراة الأولى أمام أنغولا المقرر لها، الاثنين.

وأضاف: هدفنا الفوز والتأهل من الدور الأول للثاني، ثم بعدها نفكر فيما هو قادم. لا أريد الحديث عن النسخة الماضية لكن هناك ظروف صعبة ارتبطت بنسخة عام 2021 أهمها عدم التحضير بشكل جيد بسبب فيروس كورونا على عكس ما نحن فيه الآن.

وظهر منتخب الجزائر بشكل باهت للغاية خلال مشاركته في نسخة أمم إفريقيا الماضية، التي أقيمت في الكاميرون، حيث ودع المسابقة من الدور الأول، بعدما تذيل ترتيب مجموعته التي ضمت آنذاك منتخبات كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون.