نجم الجزائر: بطولة إفريقيا أصعب من كأس العالم

شدد إسلام سليماني، لاعب المنتخب الجزائري، على صعوبة وقوة نسخة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي انطلقت، يوم السبت بكوت ديفوار، مشيرا إلى أنها أقوى من كأس العالم.

وقال سليماني في تصريحات للموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم الأحد، إنه يحب أن يتواجد مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا، معربا عن أمله في مساعدة منتخب الجزائر لإسعاد الجماهير.

وأضاف: بالنسبة لي. بطولة كأس أمم إفريقيا أصعب من كأس العالم، نلعب أمام منتخبات جيدة وفي معظم الأوقات نلتقي بلاعبين رائعين. بالنسبة لي، لدي خبرة قليلة ولكن عندما كنت صغيرا، كان الأمر صعبا للغاية.

وأوضح: هناك أمور كثيرة تصعب من البطولة ليس من ناحية المستوي الفني فقط ولكن الطقس والملاعب ومواعيد المباريات.

وأشار: نتواجد في البطولة من أجل تكرار إنجاز 2019 وحصد اللقب، أعتقد أن لدينا منتخبين أو 3 منتخبات من المرشحين للتتويج مثل كوت ديفوار والمغرب ومصر، لديهم منتخبات جيدة لكن نحن هنا للفوز في كل مباراة.

أكد سليماني: نحن في مجموعة صعبة للغاية. لدينا بوركينا فاسو وأنغولا وهما منتخبان جيدان وموريتانيا أيضا منتخب واعد، كرة القدم في قارة إفريقيا تغيرت كثيراً فلم يعد هناك فريق صغير وآخر كبير.

يذكر أن المنتخب الجزائري، الذي حمل كأس البطولة عامي 1990 و2019 يتواجد في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.