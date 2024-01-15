كأس آسيا.. كوريا الجنوبية تهزم البحرين بثلاثية

استهل منتخب كوريا الجنوبية حملته في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بالفوز على المنتخب البحريني 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الاثنين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وأنهى المنتخب الكوري الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه إن بيوم هوانغ في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب البحريني من تعديل النتيجة بهدف أحرزه عبد الله الحشاش في الدقيقة 51.

ولم تدم فرحة المنتخب البحريني بالتعادل طويلا حيث تمكن المنتخب الكوري من تسجيل هدف التقدم الثاني عن طريق كانغ إن لي في الدقيقة 56.

واستطاع المنتخب الكوري أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 63 عن طريق كانغ إن لي.

وحصد المنتخب الكوري أول ثلاث نقاط له في البطولة ليعتلي قمة المجموعة بشكل مؤقت، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة ماليزيا والأردن التي تقام في وقت لاحق، فيما ظل المنتخب البحريني بلا رصيد.