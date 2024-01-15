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من لقاء العراق وإندونيسيا

كأس آسيا.. منتخب العراق يتجاوز إندونيسيا بثلاثية

الدوحة - د ب أ
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فاز منتخب العراق على نظيره منتخب إندونيسيا 3-1، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بكأس أمم آسيا لكرة القدم.

وتقدم المنتخب العراقي عن طريق مهند علي في الدقيقة 17، لكن مارسيلينيو فيردينان أدرك التعادل للمنتخب الإندونيسي في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل أسامة رشيد الهدف الثاني للمنتخب العراقي، فيما أضاف أيمن حسين الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وكانت مباريات الجولة ذاتها بالمجموعة الرابعة قد انطلقت، يوم الأحد، حيث فاز المنتخب الياباني على نظيره الفيتنامي 4-2.

ويلعب المنتخب العراقي في الجولة الثانية مع نظيره الياباني، فيما يلعب منتخب فيتنام مع إندونيسيا ضمن منافسات الجولة ذاتها، وتقام كلتا المباراتين، يوم الجمعة المقبل.

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