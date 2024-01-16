الأردن يكتسح ماليزيا برباعية نظيفة

سجل محمود المرضي وموسى التعمري هدفين لكل منهما ليحقق منتخب الأردن الفوز على ماليزيا 4-صفر يوم الاثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وانفرد المنتخب بصدارة المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية الذي حقق الفوز 3-1 على البحرين في وقت سابق من اليوم.

وافتتح المرضي التسجيل بعد مرور 12 دقيقة من المباراة، قبل أن يضيف التعمري الهدف الثاني بعدها بست دقائق.

وواصل المنتخب الأردن الضغط القوي على ماليزيا في الشوط الأول ليسجل المرضي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 32.

ورغم محاولات ماليزيا في الشوط الثاني لتقليص الفارق، وتصدي حارس الأردن يزيد أبو ليلى لأكثر من تسديدة قوية، أنهى التعمري كل الآمال الماليزية بتسجيل الهدف الرابع بطريقة رائعة من هجمة مرتدة في الدقيقة 85.

ويخوض منتخب الأردن مواجهة قوية أمام كوريا الجنوبية يوم السبت المقبل في صراع على صدارة المجموعة الخامسة، فيما يلعب منتخب البحرين مع ماليزيا في نفس اليوم.