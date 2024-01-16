الركراكي: تجاوزنا المونديال.. وعلينا التواضع

جدد وليد الركراكي مدرب المغرب الثقة في لاعبيه قبل أن يفتتح المنتخب الحاصل على المركز الرابع في كأس العالم 2022 لكرة القدم، يوم الأربعاء مشواره بنهائيات كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج بمواجهة نظيره التنزاني بالمجموعة السادسة.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، أن المباراة ستكون مختلفة تماما عن تلك التي فاز خلالها أسود الأطلس بدار السلام 2-صفر ضمن تصفيات كأس العالم خاصة بعد أن حققت بعض المنتخبات الصغيرة نتائج غير متوقعة أمام فرق قوية مثل مصر والجزائر والكاميرون ونيجيريا.



وأوضح الركراكي: مثلما شاهد الجميع منذ بداية البطولة لا توجد مباراة سهلة بل هناك العديد من المفاجآت وبالنسبة لنا فإن المباراة الأولى مهمة لكي ندخل في المنافسة. سندخل المواجهة مثلما نفعل دائما بانتزاع النقاط الثلاث لكي نكسب الثقة من البداية.



وأضاف: من الأكيد أن مباراة الأربعاء ستكون مختلفة عن تلك التي لعبناها في دار السلام ضمن تصفيات كأس العالم على اعتبار أننا في منافسة مغايرة وتحفيزات جديدة للمنافس بعد ان تابعوا بدورهم المفاجآت التي حصلت. نحن جاهزون بعد 15 يوما من التحضيرات وما نركز عليه أكثر هو مؤهلاتنا وكيفية الدخول في المباراة.



وتابع: نسينا المركز الرابع في كأس العالم. كأس أفريفيا لا تعترف بالأسماء في ظل تداخل عدة معطيات والتفاصيل ويجب التحلي بالتواضع. نحترم منتخب تنزانيا لكي نحصل على النقاط الثلاث ولدينا كل مكونات تحقيق ذلك وما يهمنا غدا هو الفوز والتحفيز موجود ولدي الثقة في اللاعبين.



وبخصوص الغيابات قال الركراكي: نصير مزراوي، تحدثنا منذ البداية عن إصابته في عضلة الفخذ وهو يواصل علاجه. كنا نعرف أنه سيغيب عن المباراة الأولى وسننظر لاحقا إن كان سيشترك في ثاني أو ثالث مباراة علما أن مرضه مؤخرا أخر عملية العلاج.



وأضاف: هناك بعض الشكوك في مركزين أو ثلاثة حيث توجد إصابات و سننتظر التدريب المسائي لاتخاذ القرارات المناسبة بإشراك اللاعبين الجاهزين.