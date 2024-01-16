كأس إفريقيا.. تعادل محبط للجزائر مع أنغولا

تواصلت المفاجآت في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج بعد أن فرض منتخب أنغولا التعادل 1-1 على الجزائر في المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة الرابعة.



وتقدمت الجزائر بالهدف الأول عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 18، قبل أن يسجل مابولولو هدف التعادل لأنغولا من ركلة جزاء في الدقيقة 68.



وسيطر منتخب الجزائر على جانب كبير من المباراة، لكنه لم يتمكن من هز شباك الحارس نيبلو سوى مرة واحدة رغم المحاولات العديدة على المرمى.



فيما استغل منتخب أنغولا الهجمات المرتدة لتشكيل خطورة على دفاع الجزائر المتقدم بحثا عن تعزيز النتيجة، ليهدد مرمى الحارس أنتوني ماندريا بأكثر من فرصة خطيرة.



وتقاسم الفريقان نقطة التعادل، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة التي ستجمع بين بوركينا فاسو وموريتانيا التي ستقام، الثلاثاء.

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