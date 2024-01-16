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من لقاء تونس وناميبيا

كأس إفريقيا.. فوز تاريخي لناميبيا على تونس

أبيدجان - د ب أ
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فجر منتخب ناميبيا مفاجأة مدوية بالفوز على تونس بنتيجة 1 - صفر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم الثلاثاء في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تقام في الجابون.

سجل دانييل هوتو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89.

وحقق منتخب ناميبيا فوزا تاريخيا هو الأول في مشاركاته بكأس الأمم الإفريقية خلال ظهوره الرابع في المونديال القاري لينتزع صدارة المجموعة.

في المقابل تكبد منتخب تونس خسارته الأولى أمام ناميبيا بعد أربع مواجهات مباشرة بين الفريقين على المستوى الودي والرسمي.

وسيلعب منتخب تونس أمام مالي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية، وبعدها بـ 24 ساعة يلعب منتخبا ناميبيا وجنوب إفريقيا.

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