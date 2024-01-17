أمام ناميبيا.. المساكني يدخل تاريخ تونس وكأس إفريقيا

أصبح يوسف المساكني، لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم، ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلده، بعدما شارك كأساسي في المباراة أمام ناميبيا، يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، ببطولة أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023".

وبعد مشاركته في المباراة التي خسرها المنتخب التونسي بهدف نظيف، وصل المساكني إلى مباراته رقم 100 مع منتخبه الوطني.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: أصبح لاعب العربي القطري، يتواجد في دائرة ضيقة، من اللاعبين التونسيين الذين وصلوا إلى هذا العدد من المباريات.

ويعتبر المساكني /33 عاما/ ثاني لاعب يخوض مباريات مع "نسور قرطاج" بعد وصوله للمباراة رقم 100 مباراة (23 هدفًا)، بعد راضي جعيدي، المُتوج باللقب القاري مع تونس سنة 2004، الذي شارك في 105 مباريات.

وأشار ذات المصدر إلى أن المساكني دخل أيضا تاريخ كرة القدم الإفريقية، بعدما شارك في النسخة الثامنة له من كأس أمم إفريقيا. ليتمكن من معادلة رقم الغاني، أندري أيو، والمصري أحمد حسن، والكاميروني ريجوبر سونغ.