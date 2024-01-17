اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
يوسف المساكني أمام ناميبيا

أمام ناميبيا.. المساكني يدخل تاريخ تونس وكأس إفريقيا

أبيدجان - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أصبح يوسف المساكني، لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم، ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلده، بعدما شارك كأساسي في المباراة أمام ناميبيا، يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، ببطولة أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023".

وبعد مشاركته في المباراة التي خسرها المنتخب التونسي بهدف نظيف، وصل المساكني إلى مباراته رقم 100 مع منتخبه الوطني.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: أصبح لاعب العربي القطري، يتواجد في دائرة ضيقة، من اللاعبين التونسيين الذين وصلوا إلى هذا العدد من المباريات.

ويعتبر المساكني /33 عاما/ ثاني لاعب يخوض مباريات مع "نسور قرطاج" بعد وصوله للمباراة رقم 100 مباراة (23 هدفًا)، بعد راضي جعيدي، المُتوج باللقب القاري مع تونس سنة 2004، الذي شارك في 105 مباريات.

وأشار ذات المصدر إلى أن المساكني دخل أيضا تاريخ كرة القدم الإفريقية، بعدما شارك في النسخة الثامنة له من كأس أمم إفريقيا. ليتمكن من معادلة رقم الغاني، أندري أيو، والمصري أحمد حسن، والكاميروني ريجوبر سونغ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط