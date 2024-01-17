صدمة قوية.. إصابة لاعب عمان بقطع في الرباط الصليبي

تعرض المنتخب العماني لصدمة قوية، يوم الأربعاء، بعد تبين إصابة اللاعب الدولي تميم البلوشي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض البلوشي للإصابة خلال المواجهة أمام السعودية، يوم الثلاثاء، في كأس أمم آسيا المقامة حاليا في قطر، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بحسب ما أعلن اتحاد الكرة العماني، الأربعاء.

وكتب الاتحاد العماني لكرة القدم في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): كشفت الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها لاعب منتخبنا الوطني الأول، تميم البلوشي، عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، خلال مباراة المنتخب الوطني والمنتخب السعودي في الجولة الأولى لبطولة كأس آسيا.

كان المنتخب السعودي قد قلب تأخره بهدف أمام نظيره العماني إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر.