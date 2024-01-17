كأس آسيا.. منتخب لبنان يتعادل مع الصين

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خيم التعادل السلبي على مواجهة لبنان والصين، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.
ولم ينجح كلا الفريقين في استغلال الفرص السانحة لكلاهما طوال 90 دقيقة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.
ورفع منتخب الصين رصيده إلى نقطتين، ليحتل المركز الثاني، فيما حصل منتخب لبنان على النقطة الأولى له في البطولة.
وكان المنتخب الصيني قد تعادل سلبا في المباراة الأولى مع منتخب طاجيكستان، فيما خسر المنتخب اللبناني بثلاثية نظيفة أمام قطر في افتتاح البطولة.
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