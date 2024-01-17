مدرب تونس مبرراً الهزيمة: الأرجنتين خسرت أمام السعودية

اعتذر جلال قادري المدير الفني لمنتخب تونس للجماهير في بلاده بعد الخسارة أمام ناميبيا بنتيجة صفر - 1 مساء يوم الثلاثاء في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

قال قادري في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: نعتذر للجماهير، إنها خسارة موجعة لقد سجل منتخب ناميبيا هدفه في توقيت قاس ولم ننجح في رد الفعل.

وشدد المدرب التونسي: أتحمل المسؤولية ونحن من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف ولكن لدينا الخبرات التي تجعلنا قادرين على تجاوز الموقف الصعب.

وأضاف: لابد أن نستعيد مستوانا وأثق في الفريق في إظهار رد فعل قوي في المباراتين القادمتين أمام مالي وجنوب إفريقيا.

وأشار أيضا: نعرف صعوبة وأهمية المباراة الأولى في كل البطولات، ولكن لسنا أول فريق يخسر مباراته الأولى، لقد خسر منتخب الأرجنتين مباراته الأولى في كأس العالم أمام السعودية ثم توج باللقب في نهاية المشوار.

وفسر جلال قادري سبب الخسارة أمام ناميبيا، قائلا: كنا نعرف نقاط قوة المنافس وحذرت اللاعبين منها ولكن للأسف لم ننتبه إليها وكان مستوانا سيئا للغاية في الشوط الأول وتحسن نسبيا بعد إجراء عدد من التبديلات.

وأتم قادري تصريحاته: إصابة طه ياسين الخنيسي في أول ربع ساعة أربكت الحسابات ودفعتنا لتغيير الخطة، كما عابنا أيضا عدم الفاعلية في استغلال أربع فرص محققة أمام مرمى ناميبيا.

ويلعب منتخب تونس ضد مالي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية ويختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة جنوب إفريقيا يوم الأربعاء 24 يناير الجاري.