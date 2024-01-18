الزمالك يعلن عن نبأ سار لجماهيره

أعلن الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم الخميس، تسوية القضايا التي منعته من قيد اللاعبين.



وقال الزمالك في بيان: تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم وبلغ عددها 14 قضية.



وأضاف: ويعلن المجلس أنه قد انتهى تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى وفي انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلال الساعات القليلة القادمة.



وكان مصدر في الاتحاد المصري للعبة قد أبلغ "رويترز" في يوليو الماضي أن الاتحاد تلقي خطابا من الفيفا يفيد بإيقاف الزمالك لفترتي قيد بسبب عدم سداد مستحقات لسبورتنغ لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبد الرازق (شيكابالا).



وعاد شيكابالا إلى الزمالك قادما من لشبونة عام 2015 مقابل 580 ألف يورو يتم سدادها على ثلاث دفعات لكن الفريق المصري لم يسددها.



وحصل لشبونة على حكم من لجنة فض المنازعات بالفيفا يلزم الزمالك بسداد مبلغ 1.5 مليون يورو بعد إضافة غرامة لتأخر سداد بجانب فائدة تساوي عشرة بالمئة سنويا.



وتعرض الزمالك للإيقاف لفترتي قيد في موسم 2021-2022 بعد الحصول على توقيع حسام أشرف، ناشئ الفريق السابق ولاعب البنك الأهلي الحالي، عقب توقيعه لإحدى الأكاديميات في الكاميرون.

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