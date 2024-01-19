إيقاف وإقالة مدرب تنزانيا "الجزائري" بسبب المغرب

أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم، يوم الجمعة، إيقاف مدربه الجزائري عادل عمروش من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف"، ليقرر الأول إقالته بعدها من تدريب المنتخب المشارك حاليا في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وقال الاتحاد التنزاني في بيان: أوقف "كاف" المدير الفني للمنتخب عادل عمروش لمدة 8 مباريات بقرار صادر من لجنة الانضباط، وذلك بسبب شكوى مقدمة من الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وكان المدرب الجزائري أطلق اتهامات خطيرة ذكر فيها أن الاتحاد المغربي برئاسة فوزي لقجع بات قوة ضاربة في إفريقيا، لكون لقجع يدير الأمور في كرة القدم الإفريقية.

كما أعلن الاتحاد التنزاني إقالة عادل عمروش من تدريب المنتخب الأول.

وخسر منتخب تنزانيا مباراته الأولى في كأس إفريقيا بثلاثية أمام المغرب، ومن المقرر أن يلاقي زامبيا، يوم الأحد، ضمن الجولة الثانية لمواجهات المجموعة السادسة.