بعد الهزيمة.. اليابان لا تفوز باللقب

رفع العراق طموحات المنتخبات المشاركة في كأس آسيا بعدما تغلب على اليابان الذي عرف تاريخه وداعاً مبكراً في حال تعرضه للهزيمة ضمن أي أدوار البطولة.

وسجل أيمن حسين ثنائية العراق في مرمى اليابان التي أحرز هدفها الوحيد واتارو إندو، ليحسم بذلك تأهله إلى ثمن النهائي ويؤجل صعود الفريق الأكثر تتويجاً باللقب إلى المباراة التالية.

ذاقت اليابان طعم الهزيمة في بطولات كأس آسيا منذ مشاركتها الأولى في 1988 في 6 مواجهات 3 منها كانت في بطولة 1988 بدور المجموعات فقط طوال 9 نسخ كانت الأولى منها قبل 36 عاماً.

وبحسب تاريخها في البطولة فإن اليابان لا تحقق اللقب القاري الأكبر في حال تعرضت للهزيمة وهو ما حدث في نسخها الأربع المتوجة بها.

وفي المشاركة الأولى ودعت اليابان البطولة بتعادل مع إيران و3هزائم متتالية من كوريا الجنوبية والإمارات وقطر إذ كانت المجموعات حينها تحتوي على 5 منتخبات.

ومع استهلال النسخة الثانية لها في أراضيها حققت اليابان لقبها الأول بتعادلين مع الإمارات وكوريا الشمالية قبل الفوز على إيران والصين والسعودية في النهائي تواليا.

وفي النسخة الثالثة لها غادرت من دور ربع النهائي وفي رصيدها خسارة وحيدة إذ هزمت سوريا وأوزبكستان والصين لتودع من دور الثمانية أمام الكويت.

وعرفت مشاركتا اليابان في 2000 و2004 تتويجين متتاليين بمجموع 9 انتصارات و3 تعادلات وسجل خال من الخسارة في النسختين. ففي البطولة التي أقيمت في لبنان تغلب منتخب "الساموراي" على السعودية و أوزبكستان وتعادل مع قطر قبل أن يعود ويهزم العراق والصين والمنتخب السعودي مجددا في النهائي.

وفي النسخة الصينية هزمت اليابان عمان وتايلند وتعادلت مع إيران لتتعادل مع الأردن في ربع النهائي وتبلغ الدور اللاحق بركلات الترجيح ونهزم البحرين في الوقت الإضافي قبل أن تتوج أمامم صاحب الأرض في النهائي.

وتولى المنتخب السعودي مهمة إلحاق الخسارة الوحيدة باليابان وإقصائها من بطولة 2007 من نصف النهائي إذ وصلت إلى ذلك الدور بتعادل مع قطر وفوزين على الإمارات وفيتنام قبل تجاوز أستراليا بركلات الترجيح، لتكون الهزيمة أمام السعودية هي الخامسة في تاريخ الزرق.

وعادت اليابان في البطولة اللاحقة لتسجل تتويجها الرابع والأخير برصيد 4 انتصارات على سوريا والسعودية وقطر وأستراليا، في النهائي، وتعادلين مع الأردن وكوريا الجنوبية.

وفي البطولة قبل الماضية ودعت اليابان من ربع النهائي رغم عدم تلقيها أي هزيمة إذ أقصيت بركلات الترجيح أمام الإمارات بينما هزمت فلسطين والعراق والأردن.

ومنيت اليابان بآخر هزائمها الآسيوية قبل مواجهة العراق، في البطولة الماضية إذ هزمت تركمانستان وعمان وأوزبكستان والسعودية وفيتنام وإيران تواليا لتقصيها قطر في نصف النهائي بثلاثة أهداف.