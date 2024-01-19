طبيب مصر: نتائج فحوصات صلاح لم تكتمل

يظل مدى إصابة محمد صلاح في عضلات الفخذ الخلفية واستمرار مسيرته في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم غير مؤكد، يوم الجمعة، بعد أن قالت مصر إن الفحوصات لم تكتمل بعد.

وخرج صلاح مصابا بشد في عضلات الفخذ الخلفية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا أمس الخميس في أبيدجان، وكان من المقرر أن يخضع لفحص بالأشعة لكن طبيب المنتخب المصري محمد أبو العلا قال إن الفحوصات لم تكتمل.

وأضاف أبو العلا: نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها لم تكتمل يوم الجمعة، وبالتالي تم تأجيل اتخاذ القرار بشأن مشاركته.

وقال إن صلاح كان يريد في البداية استكمال المباراة المهمة لكن عندما اشتدت حدة الألم طلب التبديل.

ورجح يورغن كلوب مدرب صلاح في ليفربول في وقت سابق أن تكون الإصابة خطيرة، نظرا لأن صلاح نادرا ما يتعرض للإصابة أو يغادر الملعب مع ناديه.

وغاب صلاح البالغ عمره 31 عاما عن عشر مباريات فقط في الدوري خلال أكثر من ستة مواسم مع ليفربول.

وقال كلوب إنه غير متأكد مما إذا كان الطاقم الطبي لليفربول سيسافر إلى ساحل العاج لتقييم مدى إصابة صلاح.

وقال: سنرى. الأمر يعتمد على التشخيص. سيكون لدينا الموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي وبعد ذلك سنعرف مدى الإصابة وسنرى ونضع الخطط لكن الوقت لا يزال مبكرا للغاية (في الوقت الحالي).

وستكون خسارة صلاح، الذي اقترب من بلوغ مئة مباراة دولية مع منتخب بلاده، بمثابة ضربة قوية لمصر الفائزة بالكأس سبع مرات والتي بدأت مشوارها في البطولة بتعادلين متتاليين.

وأحرز صلاح ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة يوم الأحد الماضي، بعد قرار حكم الفيديو المساعد لتتعادل مصر 2-2 مع موزامبيق في المباراة الافتتاحية وتفلت من هزيمة محرجة.

وعدلت تأخرها مرتين، يوم الخميس، لتدرك التعادل 2-2 مع غانا، وستحتاج للفوز في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات ضد الرأس الأخضر إذا أرادت التأهل إلى دور الستة عشر.

وتأهلت الرأس الأخضر بالفعل إلى دور الستة عشر بعد فوزها 3-صفر على موزمبيق في الجولة الثانية.