اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صلاح خرج مصاباً

طبيب مصر يكشف تفاصيل إصابة صلاح

أبيدجان - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أكد الدكتور محمد العلا طبيب المنتخب المصري أن آلام في العضلة الخلفية هي السبب الرئيسي في خروج محمد صلاح قائد الفراعنة من مواجهة غانا التي أقيمت مساء الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار وتستمر حتي 11 فبراير المقبل.

وقال أبو العلا في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم أن آلام في العضلة الخلفية وراء استبدال محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة.

وأضاف أن: صلاح سوف يخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه من مواجهة كاب فيردي (الرأس الأخضر) المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الناتو يحشد لمناورة تحاكي الاستعداد لحرب عالمية الناتو يحشد لمناورة تحاكي الاستعداد لحرب عالمية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط