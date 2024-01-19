فيتوريا يكشف سبب استبدال صلاح

أشاد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري بأداء لاعبيه في مباراة غانا التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار وتستمر حتي 11 فبراير المقبل.

وقال فيتوريا في مؤتمر صحافي إن لاعبيه قدموا أداء جيدا وظهروا بصورة رائعة واستطاعوا العودة مرتين أمام فريق كبير بحجم غانا.

وأضاف: الأداء تحسن تدريجيا ونعمل دائما على تطوير الأداء من مباراة لأخرى، وكنا نلعب أمام فريق غانا القوي وقدمنا مباراة قوية للغاية.

وأوضح: مستوى اللاعبين يتقدم من مباراة لأخرى والشوط الثانى كان رائعا، وفخور جدا بفريقي واللاعبين.

وقال: محمد صلاح لاعب رائع وكبير ووجوده مكسب للمنتخب المصري، وشعوره بآلام وراء خروجه من المباراة.