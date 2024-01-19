كأس آسيا.. العراق يصعق اليابان بثنائية

سجل أيمن حسين هدفين من ضربتي رأس في الشوط الأول ليقود العراق للفوز 2-1 على اليابان التي لم تستفد من هيمنتها على الكرة في أغلبت فترات المباراة في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس آسيا لكرة القدم، يوم الجمعة.



وافتتح حسين التسجيل في الدقيقة الخامسة من ضربة رأس بعد ارتداد الكرة من الحارس.



وهيمنت اليابان على الكرة خلال أغلب فترات الشوط الأول سعيا لإدراك التعادل لكن حسين كان له رأي آخر، إذ كلل هجمة مرتدة سريعة بضربة رأس أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.



واستمرت محاولات اليابان في الشوط الثاني لكن منتخب العراق قدم أداء دفاعيا قويا حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما وضع واتارو إيندو الكرة في الشباك بضربة رأس من مسافة قريبة.



وينفرد العراق بصدارة المجموعة الرابعة بست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام اليابان التي تراجعت للمركز الثاني.



وكان العراق قد استهل مشواره بالبطولة بالفوز 3-1 على إندونيسيا وفازت اليابان 4-2 على فيتنام في بداية مشوارهما في البطولة.



ويلتقي منتخبا فيتنام وإندونيسيا في وقت لاحق، يوم الجمعة.

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