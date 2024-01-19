مدرب العراق: لسنا مرشحين للفوز بكأس آسيا

وصف مدرب منتخب العراق الإسباني خيسوس كاساس فوز فريقه الصادم على اليابان المرشحة بقوة لتحقيق اللقب 2-1 ضمن بطولة كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة، بـ"اليوم العظيم للشعب العراقي".

وقال كاساس في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة: يوم عظيم للشعب العراقي، أنا فخور جدا بلاعبي فريقي شأني في ذلك شأن الشعب العراقي بأكمله والأمر يتعلق باللاعبين المتواجدين هنا أو الذين لا يتواجدون معنا.

وفي سؤال عما إذا كان هذا الفوز يجعل العراق من المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب قال كاساس: الفوز لا يغير شيئا لقد فزنا في مباراة واحدة، وتفكيرنا الآن منصب على مباراتنا المقبلة ضد فيتنام ولا شيء غير ذلك.

وتابع: المرشحون هم أنفسهم منذ البداية أي اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران. أنا محظوظ لأني أملك لاعبين رائعين في العراق، يبذلون مجهودا كبيرا من أجل بلادهم، أحاول أنا والجهاز الفني تطوير مستوياتهم.

وعن التكتيك التي اعتمده لمواجهة اليابان القوية الساعية إلى إحراز اللقب للمرة الخامسة، قال المدرب الإسباني الذي قاد العراق للفوز بكأس الخليج مطلع العام الماضي: الكفاح هو أولوية في كرة القدم، وهذا ما قام به فريقي. بالنسبة لي لا وجود للمباراة المثالية لكننا كنا قريبين منها.