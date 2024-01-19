مصر تتعادل مع غانا بصعوبة.. وخروج صلاح

نجا المنتخب المصري من السقوط في فخ الخسارة، وانتزع تعادلا مثيرا 2 - 2 مع منتخب غانا، يوم الخميس في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

واتسم الشوط الأول بالبطء من جانب المنتخبين، على عكس الثاني، الذي كان مليئا بالإثارة والمتعة والقوة خاصة من جانب المنتخب المصري، رغم إصابة نجمه محمد صلاح قبل نهاية الشوط الأول.

وافتتح محمد قدوس التسجيل لمصلحة غانا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد دقيقتين فقط من خروج محمد صلاح مصابا، لكن عمر مرموش أدرك التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 69.

وأعاد قدوس التقدم للمنتخب الغاني من جديد، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 71، غير أن مصطفى محمد سرعان ما أدرك التعادل مرة أخرى للمنتخب المصري في الدقيقة 74، ليحرز هدفه الثاني في النسخة الحالية للبطولة.

وبذلك، ارتفع رصيد منتخب مصر، الذي تعادل مع موزمبيق 2 - 2 في الجولة الأولى إلى نقطتين في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف منتخب الرأس الأخضر (المتصدر)، الذي يواجه موزمبيق، الذي يمتلك نقطة وحيدة أيضا، مساء الجمعة في الجولة ذاتها.

في المقابل، حصل منتخب غانا على أول نقطة في مشواره بالبطولة، بعد خسارته 1 - 2 في الجولة الافتتاحية أمام الرأس الأخضر يوم الأحد الماضي.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في الدور الأول بمواجهة الرأس الأخضر يوم الاثنين القادم، حيث بات مطالبا بالفوز إذا أراد الصعود رسميا لدور الـ16 فيما تلعب غانا مع موزمبيق في نفس الجولة.