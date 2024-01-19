نهاية مشوار مدافع لبنان في كأس آسيا

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، يوم الجمعة، انتهاء مشوار نور منصور مع المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

وتعادل المنتخب اللبناني مع نظيره الصيني سلبيا، يوم الأربعاء، مع المنتخب الصيني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس آسيا.

وذكر الاتحاد اللبناني على موقعه الالكتروني أن: اللاعب شعر بالإصابة في أول ربع ساعة من المباراة أمام المنتخب الصيني، قبل أن يترك مكانه على أرض الملعب لزميله أليكس ملكي في الدقيقة 18.

وأضاف: خضع منصور، ثالث أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية (لعب 67 مباراة مع المنتخب)، لفحوص دقيقة في اليوم التالي للمباراة حيث تبين إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة لفخذه الأيسر، ويتوقع أن يغيب عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع.