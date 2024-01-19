وعد من مدرب تونس إلى الجماهير

قال جلال القادري، مدرب المنتخب التونسي، يوم الجمعة، إن اللاعبين مطالبون برد فعل إيجابي أمام مالي في ثاني جولات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الأولى ضد ناميبيا.



وشدد القادري على أن جميع اللاعبين والجهاز الفني ومسؤولي الاتحاد يشعرون بالمسؤولية تجاه الجماهير في تونس وعازمون على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السبت.



وتكبد نسور قرطاج هزيمة قاسية 1-صفر أمام ناميبيا فيما حقق منتخب مالي فوزا ثمينا ضد نظيره الجنوب الإفريقي، ليحتل المنتخب التونسي المركز الثالث دون نقاط، بينما تتقاسم مالي وناميبيا الصدارة بثلاث نقاط لكل منهما.



وقال المدرب إن هناك رغبة كبيرة داخل المجموعة في تحقيق الانتصار وإسعاد التونسيين: فريقنا متماسك ولدينا رغبة كبيرة في الفوز وإسعاد التونسيين.



وأشار مدرب تونس إلى الأداء المتواضع الذي ظهر به المنتخب ضد ناميبيا قائلا: لم نكن راضين عن أدائنا ومن حق الشارع الرياضي التونسي أن يعبر عن غضبه.



ويطمح المنتخب العربي الملقب بنسور قرطاج لتحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على حظوظهم في مواصلة مشوارهم في البطولة التي فاز بها مرة واحدة في 2004 بعدما خسر النهائي في 1996 و1965.

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