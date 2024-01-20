اليحيائي نجم عمان: لا بديل عن الفوز على تايلاند

أكد صلاح اليحيائي، لاعب وسط المنتخب العماني إن فريقه ليس لديه خيار سوى الفوز على تايلاند يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة بكأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وأضاف اليحيائي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن منتخب بلاده سيواجه فريقا قويا ومنظما بشكل جيد.

وتابع أن فريقه جاهز لخوض تلك المباراة مشيرا إلى أنه لا خيار آخر سوى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام السعودية 1 - 2.

وأوضح أن مواجهة السعودية التي خسرها الفريق بعدما كان متقدما في النتيجة، أصبحت من الماضي الآن، وأن على فريقه التركيز في مباراة الغد وتحقيق الفوز للعودة إلى صورة المنافسة في المجموعة.

وطالب اليحيائي الجماهير العمانية، بتقديم الدعم للفريق في مباراة الغد من أجل الفوز والحصول على النقاط الثلاث.