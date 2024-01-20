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غوارديولا
بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي

غوارديولا "يتغزل" في الأهلي المصري

دبي - د ب أ
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وصف جوسيب غوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأهلي المصري بالفريق الرائع والكبير.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للأهلي المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الجمعة، إنه كان في إجازة بمصر في الصيف الماضي ولمس بنفسه شعبية الأهلي الجارفة.

وأضاف: لقد لمست ذلك. لديه شعبية جارفة وهو فريق ونادٍ كبير.

وأوضح: الأهلي المصري قدم بطولة رائعة في كأس العالم للأندية، التي أقيمت مؤخراً بالسعودية واستحق المركز الثالث عن جدارة.

وتواجد غوارديولا في دبي لتسلمه جائزة أفضل مدرب في العام لعام 2023 عن "سوبر جلوب".

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