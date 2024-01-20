كأس آسيا.. كوريا الجنوبية تتعادل بشق الأنفس مع الأردن

سجلت كوريا الجنوبية هدفا قرب النهاية لتعوض تأخرها 2-1 أمام الأردن إلى تعادل ثمين 2-2 في مباراة مثيرة ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في كأس آسيا لكرة القدم في قطر، يوم السبت.



ورفع منتخب الأردن رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع كوريا الجنوبية.



ويلتقي منتخب البحرين مع نظيره الماليزي في وقت لاحق، يوم السبت، ضمن المجموعة ذاتها، وكلاهما يبحث عن الانتصار الأول للحفاظ على فرص التأهل لدور الستة عشر.



وافتتح سون هيونغ مين التسجيل لكوريا بعد تسع دقائق من البداية عبر ركلة جزاء حصل عليها بعد عودة الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد لوجود خطأ على إحسان حداد لاعب الأردن.



وأدرك الأردن التعادل بهدف عكسي في الدقيقة 37 بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء ليخطئ بارك يونغ وو في إبعادها بضربة رأس لتسكن شباك فريقه.



وتقدم يزن النعيمات للأردن بالهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لمرمى كوريا الجنوبية.



وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة أدركت كوريا التعادل بهدف عكسي بعد تسديدة قوية ارتطمت بقدم يزن العرب وسكنت الشباك.



ويختتم منتخب الأردن مبارياته في المجموعة الخامسة بمواجهة البحرين يوم الخميس المقبل، فيما تلتقي كوريا مع ماليزيا في نفس اليوم.

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