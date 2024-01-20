كأس إفريقيا.. بونجاح ينقذ الجزائر من الخسارة أمام بوركينا فاسو

أنقذ بغداد بونجاح منتخب الجزائر من السقوط في فخ الخسارة أمام منتخب بوركينا فاسو، ليقوده للتعادل معه في الوقت القاتل 2- 2 يوم السبت في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وبقي منتخب بوركينا فاسو، الذي أضاع فرصة التأهل الرسمي مبكرا لدور الـ16 في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما ارتفع رصيد المنتخب الجزائري، حامل لقب المسابقة عامي 1990 و2019 إلى نقطتين في المركز الثاني مؤقتا، قبل لقاء أنغولا وموريتانيا في الجولة ذاتها في وقت لاحق.

ويحتل منتخب أنغولا المركز الثالث بنقطة وحيدة، فيما يقبع المنتخب الموريتاني في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وكان منتخب الجزائر استهل مشواره في المجموعة بالتعادل 1 - 1 مع منتخب أنغولا في الجولة الافتتاحية، في حين فاز منتخب بوركينا فاسو 1 - صفر على موريتانيا.

وبادر منتخب بوركينا فاسو بالتسجيل عن طريق محمد كوناتي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يتعادل النجم المخضرم بغداد بونجاح لمنتخب الجزائر في الدقيقة 51.

وأعاد بيرتراند تراوري التقدم لبوركينا فاسو من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني للمنتخب الملقب بـ"الخيول" في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، لكن بونجاح عاد لهز الشباك من جديد، مسجلا هدف التعادل للجزائر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست إلى دور الـ16 في البطولة، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.