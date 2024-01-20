مدرب الجزائر راض بالتعادل مع بوركينا فاسو

أكد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر يوم السبت أنه راضٍ بالتعادل أمام بوركينا فاسو بعد مباراة صعبة في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.

وتعادلت الجزائر 2-2 مع بوركينا فاسو بفضل ثنائية بغداد بونجاح، الذي أنقذ حظوظ المنتخب الفائز باللقب في 2019، بعد أن سجل هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه النقطة الثانية في مشواره بالبطولة.

وأبان بلماضي في تصريحات لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد المباراة "أنا راض للغاية بما قدمناه على أرض الملعب اليوم، سمحنا لبوركينا فاسو بالسيطرة أكثر على الشوط الأول لكننا كنا أفضل في الشوط الثاني لذلك نحن راضون، أنا راض بالتعادل. لقد كانت مباراة صعبة أمام فريق قوي، لكن الخروج بالتعادل سنقبل بذلك الآن. فريق بوركينا فاسو وضع الكثير من الضغط والحدة في هذه المباراة، لم يكن هناك شيء سهل لنا ضد منافس قوي للغاية، لذلك سننظر للأمام بعد الحصول على النقطة حتى نتمكن من عبور مرحلة المجموعات".

وزاد بلماضي إنه "لاحظ الأخطاء" التي وقع فيها فريقه، وأنه يسعى لتجاوزها في المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف "سأستغل تلك الأخطاء لمحاولة التحسن في المباراة الأخيرة، كان من الممكن أن تنال منا خيبة الأمل والتوتر، لكننا حرصنا على خوض المباراة الثانية بعقلية أفضل. أنا متأكد من أننا مع هؤلاء اللاعبين سنحقق تقدما كبيرا في هذه البطولة".

وعزز منتخب بوركينا فاسو صدارته للمجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية برصيد أربع نقاط، بينما رفعت الجزائر رصيدها لنقطتين في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن أنغولا قبل مواجهة موريتانيا متذيل الترتيب في وقت لاحق اليوم.

وسيكون على المنتخب الجزائري انتظار المباراة الثالثة من أجل التأهل إلى دور الستة عشر، ولو حتى ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات.