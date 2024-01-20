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سلطان عادل في مباراة الإمارات وفلسطين

منتخب الإمارات يفقد هدافه أمام إيران

الدوحة - رويترز
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أعلن المنتخب الإماراتي لكرة القدم، يوم السبت، غياب سلطان عادل عن مواجهة إيران في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة بكأس آسيا المقامة في قطر بعد تعرضه لإصابة في الركبة يغيب على إثرها عن الملاعب لنحو عشرة أيام.

وقال المنتخب عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر): أثبتت الفحوصات الطبية التي أُجريت للاعب منتخبنا الوطني سلطان عادل في الدوحة إصابته بتمزق في رباط الغضروف المفصلي للركبة اليسرى خلال مباراة منتخبنا مع منتخب فلسطين، وحاجته للعلاج والراحة لمدة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام.

وبهذا تفتقد الإمارات جهود هدافها في النسخة الحالية من البطولة برصيد هدفين في مواجهة إيران يوم الثلاثاء المقبل بعدما تعرض للإصابة في التعادل 1-1 مع فلسطين يوم الخميس الماضي.

وتتصدر إيران المجموعة بست نقاط، بفارق نقطتين أمام الإمارات صاحبة المركز الثاني وتأتي فلسطين في المركز الثالث بنقطة واحدة وتتذيل هونغ كونغ الترتيب دون نقاط.

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