هدف مدن القاتل يحيي آمال البحرين في كأس آسيا

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حقق منتخب البحرين فوزا ثمينا أمام نظيره ماليزيا بنتيجة 1 - صفر يوم السبت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.
وأحرز علي مدن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95.
ورفع منتخب البحرين رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، بينما يقبع ماليزيا في المركز الرابع والأخير بدون رصيد بعد خسارتين متتاليتين.
وكانت منافسات الجولة الثانية انطلقت، اليوم السبت، بتعادل مثير بين الأردن وكوريا الجنوبية بنتيجة 2 - 2 ليتساوى الفريقان برصيد أربع نقاط.
وتقام الجولة الثالثة يوم الخميس 25 يناير، حيث تشهد مواجهة عربية خالصة بين منتخبي البحرين والأردن بينما يلتقي منتخب كوريا الجنوبية ضد ماليزيا.
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