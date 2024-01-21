اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خسرت تونس في المباراة الأولى

تونس تؤزم موقفها بالتعادل مع مالي

كورهوغو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

تحسن أداء تونس يوم السبت لكن جماهيره الغاضبة لن تقنع بالتعادل 1-1 مع مالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.

ودخل لاعبو تونس المباراة سعيا لمصالحة الجماهير بعد هزيمة مخيبة 1-صفر أمام ناميبيا في مستهل مشوارهم بالبطولة لكن رغم البداية القوية استقبلوا هدفا مبكرا في الدقيقة العاشرة بواسطة لاسين سينايوكو الذي توغل في منطقة جزاء تونس وسدد كرة ارتطمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك.

لكن تقدم مالي لم يستغرق طويلا بعد أن أدرك حمزة رفيعة التعادل لتونس في الدقيقة 20 بعد فاصل من الكرات المتبادلة بين أقدام لاعبي تونس انتهت بتمريرة أرضية من علي عابدي من جهة اليسار قابلها رفيعة بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى بعدما أخفق الحارس في التعامل معها.

وتبادل منتخب تونس الهجمات مع مالي في الشوط الأول قبل أن يظهر التفوق البدني والفني الواضح للمنافس في الشوط الثاني.

ورفعت مالي رصيدها إلى أربع نقاط في الصدارة بينما حصدت تونس أول نقطة.

وسيلتقي منتخبا جنوب أفريقيا وناميبيا ضمن المجموعة ذاتها يوم الأحد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد سد النهضة.. ملف خلافي جديد بين مصر وإثيوبيا بعد سد النهضة.. ملف خلافي جديد بين مصر وإثيوبيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط