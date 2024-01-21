تونس تؤزم موقفها بالتعادل مع مالي

تحسن أداء تونس يوم السبت لكن جماهيره الغاضبة لن تقنع بالتعادل 1-1 مع مالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.

ودخل لاعبو تونس المباراة سعيا لمصالحة الجماهير بعد هزيمة مخيبة 1-صفر أمام ناميبيا في مستهل مشوارهم بالبطولة لكن رغم البداية القوية استقبلوا هدفا مبكرا في الدقيقة العاشرة بواسطة لاسين سينايوكو الذي توغل في منطقة جزاء تونس وسدد كرة ارتطمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك.

لكن تقدم مالي لم يستغرق طويلا بعد أن أدرك حمزة رفيعة التعادل لتونس في الدقيقة 20 بعد فاصل من الكرات المتبادلة بين أقدام لاعبي تونس انتهت بتمريرة أرضية من علي عابدي من جهة اليسار قابلها رفيعة بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى بعدما أخفق الحارس في التعامل معها.

وتبادل منتخب تونس الهجمات مع مالي في الشوط الأول قبل أن يظهر التفوق البدني والفني الواضح للمنافس في الشوط الثاني.

ورفعت مالي رصيدها إلى أربع نقاط في الصدارة بينما حصدت تونس أول نقطة.

وسيلتقي منتخبا جنوب أفريقيا وناميبيا ضمن المجموعة ذاتها يوم الأحد.