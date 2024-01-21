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من لقاء عمان وتايلاند

عمان في مأزق بتعادل سلبي مع تايلاند

الدوحة - رويترز
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افتقد منتخب عمان اللمسة الأخيرة وسط تألق حارسه إبراهيم المخيني ليتعادل دون أهداف مع منتخب تايلاند ليتعقد موقفه في المجموعة السادسة لكأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، يوم الأحد.

وأخفق منتخب عمان في مصالحة جماهيره بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام السعودية التي سجلت هدفين قرب النهاية لتقلب تأخرها إلى انتصار 2-1.

ورفع منتخب تايلاند، الذي فاز 2-صفر على قرغيزستان في الجولة الأولى، رصيده إلى أربع نقاط قبل مواجهة السعودية وقيرغيزستان في وقت لاحق من يوم الأحد.

ويتأهل إلى دور الستة عشر أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

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