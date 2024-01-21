عمان في مأزق بتعادل سلبي مع تايلاند

وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
افتقد منتخب عمان اللمسة الأخيرة وسط تألق حارسه إبراهيم المخيني ليتعادل دون أهداف مع منتخب تايلاند ليتعقد موقفه في المجموعة السادسة لكأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، يوم الأحد.
وأخفق منتخب عمان في مصالحة جماهيره بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام السعودية التي سجلت هدفين قرب النهاية لتقلب تأخرها إلى انتصار 2-1.
ورفع منتخب تايلاند، الذي فاز 2-صفر على قرغيزستان في الجولة الأولى، رصيده إلى أربع نقاط قبل مواجهة السعودية وقيرغيزستان في وقت لاحق من يوم الأحد.
ويتأهل إلى دور الستة عشر أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
كأس إفريقيا..الكونغو الديمقراطية تفرض التعادل على المغربفرط منتخب المغرب في تقدمه بهدف ليتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية التي أهدرت ركلة ... رياضة عربية
-
إصابة بن ناصر تقلق الجزائر قبل مواجهة موريتانياذكر التلفزيون الرسمي الجزائري نقلا عن مصادر مطلعة يوم الأحد أن إسماعيل بن ناصر ... رياضة
-
مدرب نابولي قبل النهائي أمام إنتر: فريقي "بطل الدوري"أوضح والتر ماتزاري مدرب نادي نابولي أنه لا ينبغي التقليل من حظوظ تتويج فريقه بكأس ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية