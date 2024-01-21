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لم يساهم محرز في أي من الأهداف الثلاثة للجزائر في البطولة

محرز: ليس سهلاً مراوغة 4 لاعبين.. وسأسجل أمام موريتانيا

العربية.نت
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عزى النجم الجزائري رياض محرز تواضع النتائج في كأس إفريقيا الحالية إلى مراقبة المدافعين المتواصلة له التي تمنعه من صنع الفارق مضيفا بأنه سيتجاوز كل ذلك في اللقاء المقبل وسيسجل.

وبدأت الجزائر مشوارها في كأس إفريقيا بالتعادل مع أنغولا في المباراة الأولى 1 - 1 وكان الهدف من بغداد بونجاح حينها قبل أن تتعادل مرة أخرى في اللحظات الأخيرة في لقاء بوركينا فاسو بهدفين لمثلهما وكانا أيضا عن طريق بونجاح.

ولم يساهم محرز في المباراة الأولى إذ جاءت صناعة الهدف عن طريق يوسف البلايلي بينما استبدل بلماضي نجمه محرز عند الدقيقة 70 من لقاء بوركينا فاسو ليصنع آدم وناس هدف التعادل لبونجاح.

وأوضح محرز في لقاء مع "كانال بلوس أفريكا" نقلاً عن موقع "فوت ميركاتو" بعد التعادل الصعب: أعلم أني أتلقى الانتقادات وأني أنا من أعكس صورة الفريق ولكن هنا في إفريقيا ليس أمرا سهلا كأن تراوغ 4 لاعبين مثلا.

ضوئية من موقع فوت ميركاتو
ضوئية من موقع فوت ميركاتو

وأضاف: أنا رياض محرز وأعلم بأني أراقب من الفرق المنافسة أكثر من زملائي ولكن نحن هنا الآن وفي اللقاء المقبل سأسجل.

وانتقل محرز الصيف الماضي من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى أهلي جدة السعودي الذي خاض برفقته حتى الآن 20 مباراة سجل فيها 9 أهداف وصنع 7.

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