مدرب قطر: لسنا في نزهة

قال ماركيز لوبيز، مدرب قطر، يوم الأحد، إن فريقه تأهل بالفعل لأدوار خروج المغلوب في كأس آسيا لكرة القدم لكنه لن يتساهل في مباراته الأخيرة بالمجموعة أمام الصين وإنه عاقد العزم على حصد أكبر عدد من النقاط في الدور الأول من أجل اسعاد الجماهير.



وتغلب مستضيف البطولة على لبنان وطاجيكستان ليضمن صدارة المجموعة الأولى وقال لوبيز إنه سيعمل على تحقيق التوازن بين تحقيق فوزه الثالث تواليا والحفاظ على تشكيلة فريقه منتعشة وخالية من الإصابات في الدور المقبل.



وأبلغ لوبيز الصحفيين: لدينا احترام كبير للبطولة وندرك أننا يجب أن نفوز لكن يجب علينا أيضا فعل ما يناسبنا لذلك سنستخدم اللاعبين المناسبين. هذا لا يعني أننا سنغير الطريقة ونستخدم لاعبين أقل قدرة. سنجري بعض التغييرات على اللعب بالطبع لكن فكرتنا عن الطريقة التي سيؤدي بها اللاعبون واضحة.



وأضاف: اللعب في مثل هذه البطولة حافز لأي لاعب لتقديم أداء ممتاز والفوز. هذه هي الطريقة التي سندخل بها المباراة مع (وجود) ما بين 40 إلى 50 ألف مشجع قطري يأملون في رؤية الفريق يفوز. (المباراة) ليست نزهة في حديقة، نحن هنا للمنافسة.



وقال أحمد فتحي لاعب خط الوسط القطري إن فريقه لن يتراجع أمام فريق "منظم جيدا" على الرغم من كونه في وضع مريح.



وقال: بعد الفوز على طاجيكستان حسمنا التأهل وصدارة المجموعة. لكن بعد ذلك مباشرة تعهدنا كلاعبين أنه لا يزال يتعين علينا تقديم الأداء الجيد في مباراة أخرى بالمجموعة ضد الصين.



وأضاف: إذا دخلت المباراة باسترخاء فسيؤثر ذلك علينا وعلى أدائنا خاصة في المرحلة المقبلة.



وتعادلت الصين مرتين دون أهداف لتحتل المركز الثاني في المجموعة، وقال المدرب ألكسندر يانكوفيتش إنه سيخوض مباراة قطر وهو يتطلع لنتيجة إيجابية مؤكدا على احترامه لحامل اللقب.



وقال يانكوفيتش: لدينا احترام كبير لقطر. فريق قوي برصيد ست نقاط. إنها صاحبة الأرض وتدافع عن اللقب وتمر بلحظة جيدة للغاية لكن هذا يجعل المباراة أكثر إثارة.



وأضاف: بالنسبة لنا يبقى الهدف كما هو. لم نُهزم لكننا توقعنا المزيد في أول مباراتين. شخصيا كنا نستحق المزيد.



وقال يانكوفيتش أيضا إنه لن يسمح بتشتيت انتباه لاعبيه بسبب نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة يوم الاثنين والتي قد تؤثر بشكل كبير على فرص الصين في بلوغ دور الستة عشر.



ولدى كل من طاجيكستان ولبنان نقطة واحدة ويلعبان مع بعضهما البعض في نفس التوقيت الذي تواجه فيه الصين منافستها قطر.



وأضاف يانكوفيتش مبتسما: إنها (مباراة بين) 11 (لاعبا) مقابل 11 في 90 دقيقة. لا تتابع النتائج الأخرى ولا تنظر إلى المباراة الأخرى. الأمر بسيط للغاية.

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