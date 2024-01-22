الاتحاد المصري: ابتعاد صلاح عن المنتخب في كأس إفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد، عودة النجم محمد صلاح إلى فريقه ليفربول الإنجليزي وذلك من أجل استكمال علاجه بعد الإصابة التي تعرض لها في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وخرج صلاح مصابا بشد في عضلات الفخذ الخلفية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي: بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة و بعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب و نظيره فى نادى ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي، يوم الاثنين، لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في حالة التأهل.

