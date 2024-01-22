بعد المشادة.. لاعب الكونغو يوجه رسالة إلى الركراكي

اندلع شجار بين وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، وتشانسيل مبيمبا، لاعب الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد نهاية المباراة التي جمعت المنتخبين وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، يوم الأحد، ضمن مجموعات كأس أمم إفريقيا.

ورفض تشانسيل مبيمبا مصافحة المدرب المغربي عند خروجه من الملعب، وتبع ذلك مشاجرة، وشوهد الركراكي وهو يصرخ في لاعب الكونغو، قائلا: انظر إلي، انظر إلي. وتلا ذلك مشاجرة بين لاعبي المنتخبين.

وفي مؤتمر صحافي عقب اللقاء، علق الركراكي على الحادثة بـ: ليس لدي ما أقوله في هذا الشأن، أكن احتراما كبيرا لمبيمبا، ربما كان "الأدرينالين" هو الذي جعله يستجيب بهذه الطريقة، ليس هناك مشكلة.

قبل أن يرد تشانسيل مبيمبا في تصريحات لاحقة: أنا أحترم المدرب هو رجل عظيم، لقد أظهر التلفاز لقطة معينة، لكنني لن أتحدث، لست بحاجة لانتقاده، أفضل التزام الصمت، هذا هو حالي والجميع يعرفني، لأنني أحترم الجميع ولست بحاجة إلى انتقاد أي شخص، ولكن عدالة الله موجودة.

وفي ختام حديثه، ذكر: لست باللاعب الرائع، ولكني اعتقد أن هذه الكلمة ما كان يجب أن تخرج من الركراكي.