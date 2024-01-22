تلميحات "عنصرية".. الركراكي يرد على لاعب الكونغو

رد وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي على تصريحات تشانسيل مبيمبا، لاعب الكونغو الديمقراطية، الذي لمح إلى أن المدرب وجه له كلمات عنصرية بعد نهاية مباراة المنتخبين، يوم الأحد، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة في ساحل العاج.

واندلع شجار بين لاعبي المنتخبين عقب نهاية اللقاء، بعدما رفض تشانسيل مبيمبا مصافحة المدرب المغربي عند خروجه من الملعب بعد نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ولمح تشانسيل مبيمبا إلى أنه تعرض للشتم بألفاظ عنصرية من المدرب المغربي في تصريحات لاحقة.

قبل أن يرد الركراكي في حديث لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قائلا: لم يعجبني تصريحه، لأنه يلمح إلى الكثير من الأشياء، إذا كانت لديه صور غير تلك التي رأيناها في التلفاز، فلينشرها، ومن خلال حديثه بتلك الطريقة، فهو يشير إلى أن تعليقاتي كانت عنصرية، وكان عليه أن يكون صادقا قليلا.