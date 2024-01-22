قطر بـ "العلامة الكاملة".. وطاجيكستان تتأهل بفوز صعب على لبنان

بلغ منتخب قطر دور الستة عشر لكأس آسيا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على الصين ليحصد العلامة الكاملة بالمجموعة الأولى بينما فجر منتخب طاجيكستان مفاجأة كبرى بتأهله للدور ذاته في مشاركته الأولى في البطولة بفوزه 2-1 على لبنان ضمن ليحتل مركز الوصيف خلف قطر.

وأنهت طاجيكستان دور المجموعات في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، خلف منتخب قطر الذي حصد العلامة الكاملة بتسع نقاط، بينما تجمد رصيد لبنان عند نقطة واحدة خلف الصين صاحبة المركز الثالث بنقطتين.

افتتح باسل جرادي التسجيل للبنان في الدقيقة 47، قبل أن يدرك بارفيزجون عمرباييف التعادل لطاجيكستان في الدقيقة 80.

ووضع نور الدين حمروكولوف طاجيكستان في المقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما تلقى تمريرة عرضية حولها بضربة رأس في الشباك.

سجل حسن الهيدوس هدفا في الشوط الثاني ليقود منتخب قطر للفوز بهدف دون رد على الصين ليحقق العلامة الكاملة بتسع نقاط من ثلاث مباريات.

وشهدت المباراة مشاركة ثلاثة حراس مرمى لمنتخب قطر، بعدما اعتمد المدرب ماركيز لوبيز على سعد الشيب أساسيا لإراحة مشعل برشم، قبل أن يستبدل الشيب بين الشوطين بصلاح زكريا الذي تعرض لإصابة في الدقيقة 63، ليشارك برشم بدلا منه.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 عن طريق البديل الهيدوس بتسديدة قوية ومباشِرة من خارج منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية من أكرم عفيف.