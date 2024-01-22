وكيل صلاح: إصابته "خطيرة" وتركه لمنتخب مصر "ضروري"

أكد رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح أن إصابة موكله أخطر مما كان متوقعا ما يستوجب تأهيله في إنجلترا وعودته إلى كأس إفريقيا إذا أصبح جاهزا.

وغادر صلاح قبل نهاية الشوط الأول من مباراة غانا في دور مجموعات كأس إفريقيا قبل أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد أن النجم سيعود إلى ليفربول لتلقي العلاج على أن يشارك مع المنتخب في حال وصوله إلى أدوار نهائية.

وكتب رامي عباس وكيل أعمال نجم ليفربول عبر حسابه بمنصة "إكس": إصابة محمد صلاح أخطر مما كان متوقعا وسيكون بعيدا عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 28 يوماً وليست فقط مباراتين.

وأضاف: فرصته الوحيدة للمشاركة في كأس إفريقيا المقامة حالياً هي بخضوعه لتأهيل مكثف في إنجلترا والعودة إلى المنتخب متى ما أصبح جاهزا.