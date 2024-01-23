كأس آسيا.. الإمارات تخسر أمام إيران بثنائية

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سجل مهدي طارمي هدفا في كل شوط ليقود إيران للفوز على الإمارات، التي أهدرت ركلة جزاء، وتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة، ضمن منافسات كأس آسيا، يوم الثلاثاء.
ومنح طارمي التقدم لإيران في الدقيقة 26 قبل أن يعزز النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة 65.
وأهدر يحيى الغساني ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعدما أطلق تسديدة منخفضة تصدى لها حارس إيران قبل أن يسجل هدفا قرب النهاية.
وألغت تقنية التسلل شبه الآلي هدفا للاعب إيران علي غوليزاده قبل أن يلغي حكم الفيديو المساعد هدفا آخر لوجود مخالفة في بداية الهجمة على فريق المدرب أمير قالينوي.
وتصدرت إيران المجموعة ولها تسع نقاط، وضمن منتخب فلسطين التأهل ضمن أفضل أربع منتخبات حلت في المركز
الثالث وله أربع نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن الإمارات صاحبة المركز الثاني، بينما تذيلت هونغ كونغ المجموعة برصيد خال من النقاط.
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