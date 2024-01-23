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دباغ محتفلا بعد الهدف الأول

للمرة الأولى.. فلسطين تبلغ ثمن نهائي "آسيا" بثلاثية هونغ كونغ

الدوحة - رويترز
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بلغ منتخب فلسطين دور الستة عشر لكآس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوز كبير يوم الثلاثاء 3-صفر على هونغ كونغ في المجموعة الثالثة ليرافق الإمارات التي خسرت 2-1 من إيران متصدرة المجموعة.

وضمن منتخب فلسطين التأهل ضمن أفضل أربع منتخبات حلت في المركز الثالث وله أربع نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن الإمارات. بينما تصدرت إيران المجموعة ولها تسع نقاط.

وافتتح عدي الدباغ أهداف منتخب فلسطين بضربة رأس في الدقيقة 12 وجعل زيد قنبر النتيجة 2-صفر بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بالطريقة ذاتها.

وعاد الدباغ ليسجل الهدف الثالث بعد ساعة من اللعب بعد أن تابع تسديدة ارتدت من العارضة ليسكنها الشباك. ولم يسبق لمنتخب فلسطين تخطي دور المجموعات في مشاركتين سابقتين له في البطولة.

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